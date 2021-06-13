日本贈送台灣的124萬劑AZ疫苗，11日上午完成檢驗並封緘，高雄市配獲9.1萬劑疫苗、新北8.3萬劑，遭疑是否有藍綠縣市大小眼。對此，指揮中心解釋，高雄取得的疫苗包含1.01萬劑國軍專案，實際上用於1到6類公費對象的，只有8萬劑，不過民進黨立委，指揮中心對於疫苗分配仍要檢討、思考。

針對疫苗分配所引發的爭議，指揮中心發言人莊人祥12日表示，高雄取得的疫苗包含國軍專案1萬100劑，該專案每個縣市都會配送，總配送量是4.5萬劑，因此高雄1到6類公費對象，實際上只有8萬劑，比新北市的8.3萬少。

民進黨立委林淑芬。（資料照）

莊人祥表示，全台取得日援AZ疫苗最多的縣市是新北、高雄、台北及台中，1到6類公費對象取得的數量分別是8.3萬、8萬、7萬及7萬；而桃園、台南則都是5.6萬。

民進黨立委林淑芬昨（12）日在臉書呼籲，中央要看到新北確診人數、死亡人數從這波疫情以來一直居高不下的困境，尤其新北市在70歲以上的死亡人數更是高過其他縣市甚多。

她懇求指揮中心之後的疫苗分配，下一波滾動式檢討時，要思考一點，就是讓重災區疫苗覆蓋率提高以減災，減少重症、死亡率的防疫策略要納入考量。