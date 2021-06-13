去年12月遭逢右膝十字韌帶撕裂重傷的籃網後衛丁維迪，看來真的很想在本季結束前宣告傷癒歸隊！根據《紐約每日新聞》在13日爆料，假如籃網可以一路殺進本季總冠軍賽，丁維迪屆時有望完成傷癒復出，重點是籃網會願意冒這個險嗎？

丁維迪在去年12月28日出戰黃蜂時，不慎造成右膝十字韌帶撕裂，隨即接受手術，目前已經休兵快半年了，但在這段養傷期間，他都待在洛杉磯努力復健，期望自己可以趕在本季結束之前歸隊，目前鎖定7月9日開打的總冠軍賽首戰。

上季在杜蘭特、厄文兩大球星缺席大部分時間的情況下，丁維迪成為籃網陣中主力之一，場均20.6分、6.8助攻與3.5籃板，但在本季季初，隨著杜蘭特與厄文傷癒，哈登也加盟籃網，丁維迪在籃網角色逐漸邊緣化，甚至傳出即將走人。

目前丁維迪跟籃網還有1年1230萬美元球員選項合約，先前謠傳他打算跳脫合約成為自由球員，且想追求一份至少5年的長約，想要趕在今年總冠軍賽宣告復出展現身手，當然無可厚非，只是籃網沒必要冒險讓一個半年多沒打球的球員在總冠軍賽出場吧！