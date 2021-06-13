嘉義一名成績優異的男大生，因平時表現良好，受學校聘請擔任特約教師，指導一名患有聽障的學妹課業，在校內輔導中心教室內指導課業時，右手以「彈琴方式」，多次不斷在學妹大腿深處以及胸部「彈奏」甚至揉捏，學妹不堪其擾向校方反映，嘉義地院依違反性騷擾防治法，判男大生4月有期徒刑，可易科罰金。

根據判決書記載，男大生為女方就讀的某大學同系之學長，女方本身為因具有輕度聽障之特教生，跟課較為困難，校方相當貼貼心，以特教費用，安排同系成績較為優秀之男大生，與學妹私下約定授課。

但男大生卻對學妹心懷不軌，於民國109年12月4日、12月16日、12月23，連續在學校輔導中心資源教室，利用教學之便，以手指「彈鋼琴」方式，用手指碰觸學妹左大腿內側。

但學妹深覺不安，卻不敢說出實情，男大生見學妹未積極反抗，卻變本加厲，再次上課時，又將將右手猛摸左大腿靠近左大腿靠近鼠蹊部之內側位置，甚至揉捏鼠蹊部的位置。

接著又用右手接觸學內之部，還穿過學妹左手腋下，操控鍵盤或滑鼠，籍機碰觸學妹左胸部等身體隱私處。學妹最後不堪其擾，鼓起勇氣向輔導教師反應，並協助學妹提告。

嘉義地方法院審理後，認為男大生為滿足一己私慾，趁學妹不及抗拒之際，竟為趁機犯行，欠缺對他人身體自主權之尊重，造成學妹心理不安全感及陰影，事後還堅持否認犯行，也尚未與學妹達成和解，賠償告訴人之損失，因此判刑4個月。