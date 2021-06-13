國內新冠疫情緊張，已經有411名確診者死亡，讓民眾害怕地天天躲在家中不敢出門，端午也不敢返鄉，究竟疫情何時才能看見曙光，國家衛生研究院副研究員郭書辰指出，對抗傳染病最重要的工具就是篩檢跟疫調，並形容社區感染就像雜草一樣，沒有把根拔除，過一陣子又會大爆發。

昨天（12日）台灣新增250例本土確診，26名確診者死亡，疫情一直不漸趨緩，郭書辰接受《TVBS》訪問表示，篩檢跟疫調都是對抗新冠肺炎很重要的工具，兩者並用的效果最好。形容社區感染就像是雜草扎根，因為根扎得很深，所以一定要把根全部拔除，不然過一陣子疫情又會捲土重來。

郭書辰表示，要想把疫情壓下去，現在就是要先篩檢把感染者找出來，再用疫調把後面整個傳染鏈挖出，才不會有感染者躲在社區，一陣子之後又大爆發。

至於台灣為何新冠的死亡率飆到3%，高於全球平均值2.16%，且每天死亡個案有逐漸增加的趨勢，國立陽明交通大學醫學院副教授方文良解釋，這代表社區還有感染者未找出來，也就是染疫的黑數，而這波疫情要達到群體免疫，至少要等到至少6至8成民眾施打疫苗，在等待疫苗的期間，大家能做的只有減少群聚，別到處趴趴走。