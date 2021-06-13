全台三級警戒延長至6/28，這波疫情嚴峻，不少民眾外出除了戴口罩之外，也會戴手套防疫，但英國國民保健署醫生拉傑近日拍影片表示，戴手套整天累積的病菌很可觀，如果沒有妥善清潔恐比常洗手的人還更髒，而國家衛生研究院感疫所副研究員郭書辰也說，戴手套不會比較乾淨，反而產生錯誤安全感，還是勤洗手為上。

英國國民保健署醫生拉傑（Karan Raj）近日拍攝抖音（TikTok）影片分享，許多以為手套可以隔絕病菌，但卻忘了自己戴著手套摸過很多地方，如果沒有清潔就觸摸自己的口鼻，甚至在脫手套的時忘記清潔手部，反而會讓細菌傳染到自己身上。

拉傑表示，當人們沒有戴手套的時候，會擔心自己摸到細菌，因此恐會提高警覺勤洗手，而這樣對防疫的效果其實很好。他解釋，整天下來摸到的東西很多、累積的病菌也非常可觀，如果都沒有妥善清潔手部，戴手套恐比常洗手的人更髒，因此其實不需要多此一舉戴手套，勤洗手就是防疫最好的辦法。

另根據《德國之聲》報導，戴手套防疫恐讓人產生欺騙性的安全感，許多人戴上手套之後，常常忘記不要觸摸自己的臉，因而使接觸傳染的風險增加，且外出長時間戴手套，手部容易出汗，而溫暖潮濕的環境恰是病菌最喜歡的地方，脫下手套後若忘記消毒，恐成為細菌聚集的地方。

另根據TVBS報導，國家衛生研究院感疫所副研究員郭書辰也說，戴手套不會比較乾淨，一般人沒戴手套摸到髒東西會立刻去洗手，但戴手套後會產生錯誤安全感，覺得手套髒了也不用管，結果手套上就沾滿病菌，然後又去摸鼻子、眼睛，不知不覺病毒全弄到自己身上了。