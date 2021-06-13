新華社報導，6月12日21時至6月13日凌晨，北京天安門地區舉行了「慶祝中國共產黨成立100週年大會」首次綜合演練，1.4萬餘人參加演練及現場保障工作。據港媒報導，這次大會仍注重防疫，並要求參加者需完成接種2劑大陸國產疫苗；有上訪紀錄的訪民基本上都被勸回原居住地。

首次綜合演練包括暖場、慶祝大會、進退場、應急處置等四項內容。重點演練了聯合軍樂團、合唱團、國旗護衛隊、禮炮鳴放隊和志願者等人員的活動流程和集結疏散，組織醫療救護、消防應急、音響保障等專業隊伍開展應急演練。

本次演練重點檢驗了大會全流程、核心要素的精準銜接，對各方組織保障和指揮運行工作進行了全面檢查，演練組織精確周密，運行流線有序通暢，達到了預期目標。北京市有關方面表示，這次夜間演練活動，得到了廣大市民群眾的理解支持。

據香港《明報》報導，這次大會仍注重於防疫，並要求參加者需完成兩劑的國產疫苗注射。這意味著未能完成接種或接種外國疫苗者，將無法參加本次活動。另有消息人士稱，本次大會亦將同建國70週年慶典一樣，設立放飛和平鴿與氣球等環節。

報導稱，昨日下午2時許，長安街沿線及廣場東西兩側道路開始實施交通管制。天安門廣場東西兩側放置2個巨型屏幕，屏幕顯示「系統測試中」字樣。此外在人民英雄紀念碑北側，有個看似鋼構架的拱橋已搭建起來，兩側各安置有八面紅旗，多輛軍車停靠在廣場。多輛5G信號轉播車和信號保障車亦在現場待命。

過往用於向媒體和使領館工作人員的開放金水橋東西兩側座位，也已經各搭建起4米高的鷹架，鷹架外圍有一圈灰色的圍籬。下午4時許，一隊軍車和一輛搭載禮炮的車輛，快速駛過長安街。而在距離大會堂不遠的國家大劇院內，一群身穿制服的警察，正在內巡視，似在進行安檢排查工作。至晚間8時，廣場東西2塊巨型屏幕開始出現「100」字樣，其為今年3月發布的建黨百年活動標識。

報導稱，受新冠疫情影響，本次活動仍會注重防疫。和過往兩會等的大型活動相比，新增與會者必須完成2針國產疫苗注射的要求。這意味著未能完成注射或注射外國疫苗者，將無緣活動。

另有消息人士稱，天安門活動大會將有軍方參加，陸軍航空兵部隊將仿照建國70週年大閱兵時的設置，擔綱領銜「100」字樣的編隊飛行。本次活動還設有放飛和平鴿與氣球等環節。

報導稱，首都北京也全力維穩，嚴防失控局面。傳上月20日公安部統一部署建黨維穩任務後，各地通往北京的車站碼頭均對進入人員嚴格盤查，有上訪紀錄的訪民基本上都被勸回原居住地，剩下一些新訪民與殘疾訪民還堅守北京。上週五（11日）北京也開始大清場，凡是到國家信訪局的一律被帶走，然後集中處理。

消息人士說，12日起，北京進入維穩攻堅戰，15日前須把妨礙觀瞻的訪民清理完畢，20日時必須沒有任何死角。同時，北京周邊的天津等地也進入了拱衛性維穩清場。