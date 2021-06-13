俗話說「遠親不如近鄰」，但好的鄰居卻往往可遇而不可求。1名女網友在臉書社團「爆怨2公社」PO文表示，自己鄰居的1名阿伯疑似有偷窺癖好，某日竟和媽媽抱怨自己都不開窗，讓該名女網友相當傻眼，不少網友也紛紛留言表示，「誇張至極。」

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，最近鄰居的1名阿伯突然跑來跟媽媽抱怨，「你女兒的窗戶為什麼都不打開？不通風、會發霉！」甚至還不滿自己將2支拖把放在陽台，「下雨天為什麼不把拖把收進去？拖把在那淋雨 我看了很阿雜！」讓該名女網友感到相當不舒服。

不僅如此，女網友表示，該名鄰居阿伯不只關注自己，連另1名男大生鄰居也不放過，上次阿伯還向對方說道，「你陽台曬的內褲都破了，為什麼不買新的？」原PO說道，曾有其他鄰居表示，這名阿伯閒來無事最喜歡偷偷觀察其他住戶的動靜，讓大家相當困擾。

貼文曝光後，不少網友則紛紛留言，「誇張至極，偷偷看也就罷了，竟然還來講一些莫名奇妙的話」、「回他乾你X事啊」、「畫他的自畫貼在窗戶給他看個夠」、「下次就買個假人頭跟雨衣半夜吊著嚇死他」、「對付這種變態講什麼都沒有用，就用一些奇怪的方式對付就好」。

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