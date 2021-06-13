對抗疫情這場長期戰役，沒有人是局外人。台中南區某知名連鎖披薩業者體恤第一線員警防疫期間堅守崗位的辛勞，日前親送20份熱騰騰的個人披薩及飲料至轄區派出所慰勤，員警回到派出所看到美味披薩開心地大快朵頤，邊吃邊喊：「好感動啊！」

台中市政府警察局第三分局勤工派出所日前接獲轄內知名連鎖披薩店長來電，表示從媒體得知，疫情期間員警維護治、交安及行政協助工作，都須頻繁接觸民眾，在這疫情嚴峻的時期，員警戰戰兢兢一刻也不敢懈怠。

店長體恤員警辛勞，更擔心員警忙於工作沒時間填飽肚子，自掏腰包送上20份夏威夷、燻雞口味的個人披薩及飲料向防疫前線致敬，讓這群抗疫英雄能夠維持體能繼續奮戰。員警見到業者送暖的比薩又驚又喜，品嚐美味的同時，更是點滴在心。

第三分局表示，感謝許多業者選擇在自己也處於最艱難時刻相繼貢獻愛心，用行動力挺第一線防疫人員。第三分局也呼籲民眾，肺炎疫情第三級警戒期間，外出時須全程配戴口罩，並遵守停止室內5人以上，室外10人以上之聚會、維持社交距離等相關規定。民眾做好防疫工作，不僅保護自己及身旁親友，更是給第一線防疫人員最大的支持與鼓勵。