嘉義縣水上鄉家庭群聚確診案10666隱匿外地活動足跡，讓疫調人員疲於奔命，嚴重挑戰防疫執法，另黃姓男子是案12038共食接觸者，卻在居家隔離期間關手機，甚至離開防疫旅館，恐造成疫情擴散，嘉義縣長翁章梁震怒要求重罰，衛生局依法處以30萬元及20萬元。

水上鄉確診案10666一家三口染疫，案10666於6月5日確診疫情調查期間，針對5月20日至6月3日活動足跡未能如實交代，經警方循車輛線足跡調閱監視器等方式，發現個案多日離開嘉義縣至外縣市的足跡，讓疫調人員疲於奔命，且多次以電話確認足跡，屢遭案10666拒接，甚至掛斷電話，經認定案10666未據告知隱匿活動足跡，罔顧疫情延燒，依違反傳染病防治法第43條同法第67條裁罰30萬元。

另，黃姓男子為台北確診案12038共食接觸者，被匡列為密切接觸者，雖PCR採檢為陰性，於居家隔離期間因逕自關閉手機，由衛生局安排入住防疫旅館，黃男罔顧疫情嚴峻與法律規範依然外出，再經強制入住集中檢疫所，挑戰政府防疫決心，依違反嚴重特殊傳染病性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第1項裁罰20萬元。

衛生局長趙紋華強調，疫調足跡是防堵疫情破口的重要關鍵，舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調，將開罰6萬至30萬元罰鍰，同時基於防疫，縣府也將加強取締，截至11日開罰違反暫停營業規定的休閒娛樂場所4件、未落實防疫措施的營業場所1件、未戴口罩37件及群聚28件，請民眾出門務必全程戴口罩、保持社交距離，共同抵抗疫情。