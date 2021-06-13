北市府今（13日）早8點開放175處醫療院所供長者網路預約AZ疫苗，而知名前主播何啟聖在臉書發文表示，他早起為高齡90歲母親操作網路頁面，卻發現8點一到不見預約畫面準時出現，他跳出網頁再次進入後，因瀏覽人數暴增而塞車，等了4分鐘才順利進入頁面、排到279號，認為系統設計有缺失；對此「學姊」黃瀞瑩留言回應，會將狀況回報團隊做精進。

何啟聖在臉書上發文表示，北市今早開放新冠肺炎疫苗網路預約，他特地早起為母親操作電腦，昨晚還反覆觀看影片，練習預約程序和確認表格填寫內容，但他發現8點一到，衛生局的預約系統作業畫面卻沒有按時出現，他當下決定再次點入衛生局網頁，而頁面疑似同時被大量瀏覽而無法進入，等到他再次回到頁面時，已過了4分鐘。

何啟聖表示8點一到不見疫苗預約畫面準時出現，認為系統設計有缺失；對此「學姊」黃瀞瑩也留言回應，會將狀況回報團隊做精進。（圖／翻攝自臉書）

何啟聖表示，所幸他第2次點入系統成功，排到了279號，他認為「預約作業畫面確實沒有準時出來，害得我重起一頁搜尋台北市衛生局網站，來來去去浪費了時間」，他因為要讓高齡母親在診所外等候279號感到自責，並決定當天準備小板凳、手持電風扇、保溫壺等工具陪著母親排隊。

何啟聖在文章最後呼籲，市府應體恤人民這樣辛苦守在電腦前，搶少的可憐的預約疫施打名額，應盡力想辦法爭取疫苗，「而不是眼睜睜的看著4百多具無法復生的軀體，還在堅持你個人的意識形態，讓生命凌駕政治，讓政治回歸人性。」而北市府秘書處副發言人「學姊」黃瀞瑩則在留言處回應，她會將系統狀況回報團隊，希望可以再做精進；何啟聖也回應學姊，填寫的欄目已經很精簡，謝謝系統設計人員的費心。

何啟聖表示8點一到不見疫苗預約畫面準時出現，認為系統設計有缺失；對此「學姊」黃瀞瑩也留言回應，會將狀況回報團隊做精進。（圖／翻攝自臉書）

北市府開放85歲以上長者、65歲以上具原住民身分者接種AZ疫苗，網路預約時間為13日、14日上午8點至下午5點，接種時間15日（二）早中晚及16日（三）上午，若無法上網預約者，則於16日下午或17日上午到通知單上的指定醫院施打。市府統計開放預約僅20分鐘，就有1.6萬名長者預約成功，且多家醫療院所已額滿。