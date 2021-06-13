到底籃網「大鬍子」哈登能否在東區準決賽傷癒復出呢？東區準決賽G1只打43秒就告右大腿拉傷退場的哈登，根據籃網總教練納許13日親口證實，將會繼續缺席14日在公鹿主場進行的G4，反而是傑夫格林狀態升到出場存疑，5成機率可望復出。

針對哈登與傑夫格林的復原進度，納許續採「打高空」方式回應媒體逼問，「他們兩個人的進展都非常順利！」這種有說跟沒說一樣的回應方式，根本就在印證先前《ESPN》資深記者溫霍斯特爆料內容，也就是哈登傷勢恐怕比想像嚴重。

畢竟目前籃網在東區準決賽仍以2勝1敗領先公鹿，籃網確實沒有必要太早讓哈登冒險上場，只好不斷採取放煙霧彈方式因應，不僅是媒體與球迷，就連東區準決賽對手公鹿也搞不清楚到底哈登何時可以歸隊，但籃網這種「賤招」能用多久？

身為籃網內線重要替補的傑夫格林，先前首輪G2遭逢足底肌膜炎，隨後缺席到現在都還沒辦法上場，他也穿上保護靴現身場邊，期望可以趕緊回到場上幫助隊友，如今他的狀態升為出場存疑，起碼代表他有望能比哈登更早回到場上拚戰了。