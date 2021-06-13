何如芸心繫一對在新加坡讀書的兒子。（圖／本報系資料照片）

女星何如芸與花蓮美崙大飯店董事長王敏錡的離婚官司打了一年多，雙方至今仍未達成共識，2個兒子Brain和Bruce則在新加坡讀書，何如芸日前發文透露，6月11日是小兒子Bruce的畢業典禮，何如芸因為疫情關係無法到場觀禮，而她看到大兒子代替家長出席，還懂事地買了一束花代替她送給弟弟，讓何如芸忍不住眼淚崩潰痛哭。

何如芸和遠在新加坡的兒子靠電話、視訊連繫感情，而6月11日是小兒子Bruce的畢業典禮，何如芸因為疫情關係，只能透過錄影片祝福兒子，何如芸感性說：「視頻反覆錄了10多次，因為每次中途都忍不住流眼淚，我請他把視頻存檔，那是我對他的承諾：『下一次他的畢業典禮，我一定會到！』」

而何如芸當天透過直播觀禮時，看到大兒子Brain代表家長出席，還買了一束花代替媽媽送給弟弟，讓何如芸忍不住痛哭，並感嘆：「這2個孩子，辛苦了」，何如芸也感性寫下：「疫情也許可以阻斷人生，切斷不了愛的連結，還有想念。這種又痛又覺得幸福的感覺，是我16年來最不悔的選擇...」，字裡行間滿是母愛。

何如芸臉書全文。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸表示，雖然畢業典禮只有36分鐘，但她仍直呼：「可是很感人」，何如芸感性說，她擔心Bruce難過，還好有哥哥在，網友紛紛讚哥哥Brain很懂事，何如芸也噴母愛說：「想要他們獨立，又不想要是在這樣的狀況」，她還透露，自己自責地哭了2天「可是看見他們2個的相處，又覺得很感動」。