童綜合醫院在梧棲院區地下1樓的291診進行醫師看診評估。（王文吉攝）

童綜合醫院採網路預約制並限額200人，動員十多名醫護與行政人力協助施打AZ疫苗。（王文吉攝）

童綜合醫院加開AZ COVID-19疫苗接種門診，為1-5族群施打疫苗。（王文吉攝）

童綜合醫院採網路預約制並限額200人，動員十多名醫護與行政人力協助施打AZ疫苗。（王文吉攝）

日本捐贈台灣AZ疫苗配發地方接種，包括童綜合、中國醫藥大學附設醫院、部立豐原、台中醫院13日起率續開打。童綜合醫院配合台中市政府衛生局指示，今日上午9點至11點緊急加開AZ COVID-19疫苗接種門診，採網路預約制並限額200人，動員十多名醫護與行政人力來協助，全力配合並提供醫療服務。

這次開放公費對象為符合1-5類的接種民眾，包含1類的醫事人員、2類的中央及地方政府防疫人員、3類的高接觸風險第一線工作人員、4類的因特殊情形必要出國（須經指揮中心專案核准）、5類的機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者。

童綜合醫院在梧棲院區地下1樓的291診進行醫師看診評估，只要評估適合者皆安排施打。一早就陸續有符合公費對象1-5類民眾到現場報到等候，並依序遵守醫院人員指示進行施打流程，並在施打後先休息30分鐘後無礙再行離院。

童綜合醫院相關疫苗施打規範皆依疫情指揮中心通告實施，每日依據指揮中心規範滾動式更改作業辦法。呼籲民眾，即使完成COVID-19疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險，確保自身健康。