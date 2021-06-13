國民教育輔導團舉辦7場線上教學研討會，多達700人次教師響應，迴響熱烈。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

教育部日前宣布全國各級學校停止到校上課，並實施線上教學至7月2日。台中市政府為增強教師相關知能，日前由國民教育輔導團舉辦7場線上教學研討會，多達700人次教師響應，迴響熱烈。

教育局表示，因應疫情停課不停學，市府重視線上差異化教學，善用數位教學與評量資源，適性照顧學生的個別成長需求，期盼國民教育輔導體系輔導員作為台中教育課程的先鋒，成為教師進行線上教學的堅強後盾。

教育局說明，台中市國民教育輔導團以輔導學校課程發展及教材教法研究，增進教師教學效能、強化學校教學輔導、提高學生學習品質為目標，提供第一線教師所需知能。

鑒於實施線上教學以來，部分教師對於遠距領域教學型態感到焦慮，以及線上教學工具的迫切需求，國教輔導團分別在5月26日、6月2日舉辦7場次線上研習，針對國中小教師線上教學工具、領域教學及評量方式進行數學、自然、藝術、綜合、健康及體育領域課程研討。

其中，藝術領域課程「抗疫不停藝～藝術領域ONLINE教學實務線上論壇」特別邀請到國家教育研究院研究員洪詠善、中央輔導團教師方美霞、美國紐約哥倫比亞大學附設中小學徐鶯珍老師及政治大學附設實驗小學郭宗德教師線上分享，僅15分鐘就吸引250人一同上線聆聽。

除了專業領域分享，徐鶯珍老師也為教師們鼓舞打氣，並分享紐約封城以來的心路歷程及線上教學的親身經驗。

此外，數學輔導團「疫起線上數數看」、綜合輔導團「『綜合活動、班級經營』抓住孩子抓住孩子願意學習的心」課程也在開課10分鐘內達到100人共同上線，除了台中市教師外，還吸引台北市等10縣市教師參加，甚至有蘭嶼教師跨海連線參與教師增能。

教育局表示，未來也將不定時更新線上研討會相關資訊，提供教師最好的後援。