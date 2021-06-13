新冠肺炎疫情嚴峻，農漁業者苦哈哈，新北市與宜蘭縣合作，在新北友善契作大聯盟網站協助上架宜蘭農漁產品，有宜蘭在地三星蔥製成「蔥抓餅、蔥餡餅、蔥香派」，蘇澳鱻宴「鯖魚片、鬼頭刀、金鯧魚、竹筴魚」，多種蔬果、農產加工品等組合，吃得健康也能幫助宜蘭農友。

農業局長李玟表示，新北市與國際有機農業聯盟亞洲分會 共同設立亞洲有機行銷智能中心，推動國際有機農業培訓與「友善契作大聯盟」，目的就是協助各縣市推廣優質農產品。

李玟說，從去年「宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」移師新北辦理，交流有機與環境友善耕作理念，今年宜蘭綠色博覽會新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙簽署「永續農業行動宣言」共同推廣有機、友善及循環與智慧農業，參與國際有機農業交流活動，並加強雙邊農產品行銷。

新冠肺炎疫情期間，市府透過友善契作大聯盟與全台有機、友善耕作的農友合作，推出各項蔬菜箱與優質農產品，幫助農民也為民眾食安把關，在網路時代，只要待在家就是對台灣疫情最好的守護。

宜蘭縣農業處表示，希望能夠把宜蘭縣優質的農漁產品介紹給全國民眾，藉由新北市友善契作大聯盟網站的行銷推廣，除了可以增加農漁民收入，也可以在疫情期間讓民眾方便採購，這13款農漁產品「防疫組合箱」，讓您吃飽也讓您吃巧，歡迎民眾多加選購。