新北傳出私人康復之家負責人疑因壓力過大而輕生的事件。國民黨團今日指出，這起輕生事件在提醒政府，前線防疫人員的心理壓力早已超過負荷，疫情指揮中心完全失能，「陳時中、蔡英文聽好，再不給我們疫苗，人民將群起抗暴⋯⋯。」

國民黨團表示，從5月11日疫情爆發，一個月以來因為染疫已失去399位家人、親戚、朋友。這波疫情因為政府不給人民可以立即施打的疫苗，只想強迫人民打没有三期實驗的國產疫苗，已經付出巨大的代價。

國民黨團批評，防疫中心指揮官陳時中口中的超前佈署，在實戰壓力測試下完全現形，原來是「醫護人力不足」、「負壓隔離病房不足」、「PCR採檢能量不足」、「快篩試劑不足」，「沒有國際認證疫苗」，標準的「四不足，一没有」。

如今傳出醫護輕生事件，國民黨團認為，前線防疫人員的心理壓力早已超過負荷，在這場防疫馬拉松的路上，要即早備足充分的線上心理諮商能量，才能面對及紓緩當前台灣燥動不安的人心。

日前行政院機要顧問丁怡銘施打疫苗引外界砲轟。國民黨團表示，中央高層大官們8000人都被列為第二類施打對象，他們可施打AZ、莫德納疫苗，卻希望民眾接種没有進行三期實驗的國產疫苗，把台灣人都當成白老鼠。到6月11日止全台國人接㮔疫苗比例，只有3.2％，離全民集體免疫的65％，還有遙遠的距離。

國民黨團表示，全台三級警戒快一個月，要疫苗没疫苗，「陳時中們」還在搞對立、搞分化、利用獵巫轉移焦點，「台灣人是善良的、台灣人是包容的、但是現在台灣2300萬人卻在崩潰邊緣中，給我國際認證疫苗，其餘免談！」