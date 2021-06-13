日援AZ疫苗11日起開始配送至各縣市，開放1-6類公費對象施打，由於高雄合計取得9.01萬劑疫苗，而新北取得8.3萬劑疫苗，台北為7萬多劑，遭外界質疑分配不公。對此，國民黨立委李貴敏痛批，這是什麼決策，是要南北相互敵視？還是因為雙北柯侯並非綠營執政？也難怪人民憂心忡忡爭打疫苗。

李貴敏昨（12日）在臉書發文表示，中央一手掌控疫苗採購與分配，從價格、合約到施打名額、縣市分配額度全黑箱，據報西線無戰事且連續數天＋0的的高雄竟配發9.1萬劑，就算其中有1.01萬是供國軍專案使用，還是比疫情有待控制的台北市首波僅收到7萬劑還多，而疫情最嚴重且人口眾多的新北市也只分到8.3萬劑，她批評中央，這是什麼決策，是要南北相互敵視？還是因為雙北柯侯並非綠營執政？難怪民眾憂心忡忡爭打疫苗，難不成真要等到天荒地老，台灣才有疫苗？

針對衛福部次長石崇良在立院還大方方的説「破口是萬華」，李貴敏怒轟，刻意地把疫情標籤化，讓人難以想像，難不成，中央官僚除了甩鍋政府錯誤決策，還想要藉此懲罰台北與新北居民嗎？政府分配標準到底是什麼，以及有沒有政治考量？她要請衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌請說清楚、講明白。

許多網友也在其po文底下留言表示，「都到這節骨眼了，不趕快巴結什麼時候巴結？能給當然盡量給了，綠色民主的表現不就是如此嗎」、「綠區一定是分配較多囉」、「雙標到無極限了，顏色治國」。

由於高雄取疫苗比雙北多，遭外界質疑分配不公。對此，中央流行疫情指揮中心昨（12日）回應，高雄取得的量包含1.01萬劑國軍專案，實際上用於1-6類公費對象的，只有8萬劑。另高雄日前取得莫德納疫苗6800劑，新北則取得9800劑，此次分配日援疫苗也有將已取得的莫德納疫苗量扣除。