酒醉男爬窗返家失足吊掛窗框 基隆消防神救援

基隆市中正區新豐街一名王姓男子昨天晚上喝醉酒後，因未帶鑰匙，欲從自家頂樓爬窗返家，不慎失足，右腳卡進4樓住家遮雨棚，倒掛在防盜窗框外圍，住家驚見男子懸空在窗外，嚇得報警處理，信義、中正消防分隊趕往現場將男子救回，所幸王男僅腳部骨折並無大礙，附近民眾直呼命大。

據了解，王男是當地社區的頭痛人物，經常酒後鬧事，附近居民不堪其擾，昨天男子再度喝醉酒，約莫晚上11點多，爬上自家頂樓喧嘩，鄰居看見後立即報案，警方到場先是安撫男子情緒，王男自稱，因未帶鑰匙返家，想從頂樓爬陽台回家，員警勸阻後，王男才打消念頭。

未料，1個小時後，同一地點又有民眾報案，警消人員到場發現王男已墜落，右腳卡進4樓住家的遮雨棚，身體倒掛在防盜窗框外圍，信義消防分隊先是在1樓地面準備好氣墊防範，再趕緊上樓使用繩索將男子固定，2名消防員合力使用器材破壞部分窗框，再將人拉回屋內。

基隆市消防局信義分隊長余宗庭表示，王男僅腳部骨折、些微擦挫傷，並無其他外傷，並將人送往基隆醫院休息；附近民眾直擊救援過程，直呼王男真是命大。