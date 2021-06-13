公鹿總教練布登豪瑟的飯碗很有可能不保了！根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基13日爆料，就算布登豪瑟連3年都領軍公鹿闖進季後賽，只要公鹿今年再次提前淘汰出局，布登豪瑟可能面臨下台負責的悲慘命運，就看接下來公鹿是否夠爭氣。

「假如東區準決賽G3就是公鹿的巔峰表現，我認為公鹿很難續留布登豪瑟了，」沃神表示，「儘管他的合約還有1年，公鹿卻沒選擇跟他提前續約，而是打算本季結束再說，如果他們的季後賽之旅再以一聲悶響結束，很難想像他會續留。」

布登豪瑟自從2018年開始接掌公鹿兵符，儘管例行賽戰績相當出色，拿下162勝65敗、勝率高達6成25，問題是公鹿2018-19年球季在東區冠軍賽止步，上季也在東區準決賽提前出局，如今本季也在東區準決賽落到1比2落後窘境。

畢竟公鹿在今年東區準決賽前兩戰，G1雖僅輸了8分，卻在G2慘遭籃網痛宰39分之多，直到G3才以86比83險勝，別忘記公鹿面對的還是少了「大鬍子」哈登的籃網，他們都打到如此艱辛的地步，難怪沃神會看衰布登豪瑟在公鹿的前景。