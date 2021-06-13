19歲出道以來，以全方位才能與俊秀外型圈份無數的巨星王力宏，兩度拿下金曲獎歌王獎座，被外媒封為「亞洲流行音樂之王」，而他除了登台演出時受到矚目，私下的穿搭與造型更是屢屢引發熱議，日前全臉蓄鬍的模樣，讓人看傻眼笑封他是「台版基努李維」，不料這野人造型有人青睞，就是「潘帥」潘瑋柏。

日前王力宏迎接45歲生日，當天深夜貼出近照，只見他頭髮留長到能綁髒辮，原本的奶油白肌曬到呈現小麥色，更驚人的是留了滿臉的大鬍子，唯獨身上穿著白色襯衫，勉強算是有整理，他自己也笑稱：「說實在的，我已經不記得上次哪時候刮鬍子…或剪頭髮」。

最近王力宏又更新照片，滿臉鬍子依然在，頭髮則綁成兩個麻花辮，搭配復古鮮豔撞色寬鬆襯衫，散發一股嬉皮感，而潘瑋伯看了，似乎是很喜歡天王的新造型，在底下留言區大喊：「我也要留」，粉絲也忙調侃「不要說說而已喔」、「期待喔，敲碗」。

不料昨天(6/12)晚間，潘瑋柏在自己的IG貼出近照，穿黑衣戴黑墨鏡，一身酷樣，還難掩驕傲地兌現承諾，展現留了多時「成果」，包含嘴唇上方、下巴、臉頰都長出少量鬍鬚，寫下：「『要刮好別人的鬍子，先刮好自己的』，還記得這個經典廣告台詞嗎？」，引發廣大粉絲朝聖，王力宏也看見證，留言讚美：「Bro！你果然說到做到」，潘瑋柏則藉機跟留鬍大師抱怨：「留不出來，緊繃了」。