台北福華大飯店「江南春」餐廳推出外帶「烤鴨五吃」，其中一道「片皮滋飯糕」類似日本握壽司。（圖／台北福華大飯店）

天成飯店旗下開在信義區的世貿國際會館亦有明爐烤鴨外賣，「一鴨二吃」的價位在市場中很有競爭力。（圖／天成飯店集團）

香格里拉台北遠東國際大飯店的「經典烤鴨餐」，內容除烤鴨三吃外，還有其它多道菜式。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

華泰王子大飯店「九華樓」的烤鴨，有「一鴨三吃」與「四人分享餐」兩種選擇。（圖／華泰王子大飯店）

國賓飯店國賓川菜廳亦推出「掛爐烤鴨二吃」外賣。（圖／台北國賓飯店）

台北喜來登飯店「廣式片皮鴨」外賣，分「二吃」與「四吃」兩種不同規格。（圖／台北喜來登飯店）

台北晶華酒店除有「片皮鴨三吃」外賣，並有「片皮鴨三吃＋港點集」外賣組合。（圖／台北晶華酒店）

台北萬豪酒店的「片皮鴨二吃」，標榜將所有食材、醬料，以及餅皮仔細分裝打包，盡力確保風味口感不變。（圖／台北萬豪酒店）

台北君悅酒店「雲錦招牌片皮鴨三吃／2380元」為片皮、斬件及鴨架米粉湯。（圖／台北君悅酒店）

台南晶英酒店的「極品櫻桃烤鴨」在台南頗有人氣，如今因應防疫亦推出「烤鴨兩吃」外賣。（圖／台南晶英酒店）

麗寶福容飯店桃園店「福粵樓烤鴨宴」標榜一鴨可以五吃。（圖／福容飯店）

愈來愈多觀光飯店推出烤鴨外賣，掀起市場大戰。（圖／姚舜）

防疫三級警戒，全台餐廳禁止內用，除居家宅食的民眾要為每天「在家吃什麼？」 傷腦筋，飯店與餐廳也要為「外帶賣什麼菜餚？」才會受消費者青睞而想破頭。繼便當餐盒、4至6人家庭組合餐，以及不同的單點組合菜餚後，鑑於食家饕客與吃貨「在家悶久了」，肯定想「吃點好料」自我酬償或療癒五臟，本周開始，台北香格里拉台北遠東國際大飯店、六福萬怡酒店、台北萬豪酒店，以及台北君悅酒店不約而同的宣布推出「櫻桃烤鴨」或「廣式片皮鴨」外賣。市場新軍加上疫情升溫後即推出烤鴨外賣的台北君品、晶華、國賓、福華、華泰王子，以及天成飯店旗下世貿國際會館，還有台南晶英酒店與桃園福容飯店，點燃「觀光飯店外帶烤鴨大戰」，「烤鴨控」也因競爭激烈，選擇性大增。

國人嗜吃烤鴨，館內設有中菜餐廳的觀光飯店菜單上亦多有「掛爐烤鴨」或「廣式片皮鴨」供客人點食享用。5月中旬疫情升溫、餐廳禁止內用，有些業者未在第一時間將烤鴨列上外賣菜單，主要原因是擔心烤鴨外賣外帶或外送，不能完整傳遞與在餐廳堂食內用時一樣的風味與口感。畢竟，熱騰騰出爐的方烤鴨推至客人桌邊，由專人現場片皮，與皮好了放在盒內在家吃，風味口感和那「儀式感」情境況味，肯定不同。

「其實，不只是烤鴨，所有的菜不都一樣？」，一位飯店總經理說出了大家不敢說、不願說、不想說的「實話」。吃中菜，講究的是「鍋香」與「鑊氣」，除了冷食涼菜，旦凡所有的熱菜，不分中菜西菜、無論漢和菜餚，進了盒子、袋子裡，再加上運送時間，說什麼都不能跟在餐廳裡堂食內用比呀！即然「所有菜都一樣」，加上外賣菜單也需要推陳出新，多家觀光飯店決定跟進推出烤鴨外帶外送，提供更多宅食選擇。

同樣是觀光飯店推出的烤鴨或片皮鴨外賣，各家飯店除食材用料與「做法」不同，「「賣法」也各有千秋，所以售價也不樣，想在家吃烤鴨的吃貨，不妨多做功課、比較各家差別再依自己需求下訂。

「二吃」通常是烤鴨的「標配」、基本款，價位門檻亦相對容易入手，台北萬豪酒店、國賓飯店、天成飯店集團開在信義區的世貿國際會館，以及台南晶英酒店，都是一鴨二吃外賣。台北喜來登飯店則有二吃外賣，亦有四吃的菜單，除「片皮鴨捲餅」和「 脆皮鴨腿」外，還多了「椒鹽鴨架」和「 香滑鴨絲粥」。

台北晶華酒店、六福萬怡酒店、華泰王子飯店，以及君悅酒店都是烤鴨外賣都是「三吃」，其中六福萬怡除「片皮」為標配，另外兩吃可「五選二」。晶華則另又結港點推出「招牌片皮鴨三吃＋港點集」，華泰王子飯店亦另有一套「烤鴨四人分享餐」。

君品酒店「頤宮」餐廳挾米其林三星餐廳氣勢，唯一外賣菜餚就是「片皮鴨四吃」，並標榜每套可供10人享用，因名氣大且聚焦單品外賣，每天售出逾百隻。

台北福華飯店與福容飯店桃園館都是「一鴨五吃」，福華的內容有：烤鴨捲餅、醬燒鴨架、片皮滋飯糕，銀芽炒鴨絲、鴨汁蔥油麵線、主廚私房酸菜鴨湯。福容桃園館的為鴨肉切盤、手工嫩甜薑鴨餅、蘋果鴨捲、鳳梨生菜鴨鬆和芋香鴨骨米粉湯。

香格里拉台北遠東國際大飯店是將烤鴨三吃結合其它菜式推出「烤鴨經典餐」，三吃內容有片皮鴨捲、生菜鴨鬆和時菜豆腐鴨湯。另外搭配的菜式為香蔥金銀蒜粉絲蒸鮮鮑魚、黑松露醬海鮮炒飯與蒜蓉炒食蔬，強調適合闔家四人分享。