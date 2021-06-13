中央疫情指揮中心昨（12）日將日本所贈送的124萬劑AZ疫苗派送至各縣市，高雄市政府在收到1小時後即開始施打，台灣基進新聞部主任張博洋表示，反觀台北市副市長黃珊珊怒批中央指遭打亂腳步，台北市長柯文哲更指高雄與中央進行內線交易。對此，高雄市疾管處長何惠彬昨晚替基層同仁打抱不平，並詳細交代決策經過，引發熱烈迴響，目前已有上萬人按讚、近5千人分享。

何惠彬指出，指揮中心於6月9日時即表示預計將於6月12日後配送到各縣市政府，當天下午的高雄市防疫會議，決議將高齡者按年齡高低依序接種；這是很簡單的分配問題，希望柯文哲市長不要輕易用口水，抹煞高雄市基層同仁的努力。

與何惠彬共事過的感染科醫師李韋辛也在臉書回顧，在民生醫院任職時，曾協助衛生局長黃志中、時任疾管處長的簡任技正潘炤穎、時任技正的何惠彬，共同扛著外界、家屬的壓力，解決龍發堂的肺結核、阿米巴痢疾群聚，很硬、也很累，但高雄市衛生局對於公衛事件，真的是不遺餘力。

高雄市防疫會議，決議將高齡者按年齡高低依序接種。（圖：高雄市政府提供）

李韋辛強調，如今疫情肆虐，拿到疫苗就希望盡快打到人民身上 ，畢竟抗體生成需要時間，誰也不曉得疫情會不會再拓開來？高雄市積極處理疫苗，竟被這樣嘲諷，說是內線交易，實在很難忍受，真心覺得很可惡。

何惠彬也透過貼文感性表示，擔任疾管處長以來，和同仁承受著疫情的壓力，回家只能看到家人熟睡的模樣，每晚也只睡3、4個小時，但仍努力和疫情奮戰。高雄市防疫人員透露，曾報載傳出有主管因投身防疫，無法陪孩子複習與參加國中會考，該位主管就是何惠彬。

該位防疫人員指出，國中升高中是孩子人格逐漸養成、即將確立未來志向的關鍵時刻，沒有父母會不願意陪在孩子身旁，但潘炤穎和何惠彬前後兩任疾管處長，孩子都在今年面對國中會考，卻為了COVID-19的防疫工作而暫時缺席；衛政人員們長期處在高壓環境，期盼各界予以肯定而非無謂批評。