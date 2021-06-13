今日上午新營體育館疫苗接種站預計施打1000至1200人次，接種對象皆為已造冊的第1類到第5類對象。（台南市府提供／張毓翎台南傳真）

今日上午新營體育館疫苗接種站預計施打1000至1200人次，接種對象皆為已造冊的第1類到第5類對象。（台南市府提供／張毓翎台南傳真）

日本贈台的124萬劑AZ疫苗，台南市配發到5.6萬劑於12日送達，13日市府針對第1至第5類對象開放施打，市長黃偉哲到新營體育館疫苗接種站視察。他表示，施打現場秩序良好，今天來的是警察、消防、環保清潔隊員及第一線防疫人員，都是對民眾服務非常重要的崗位，希望未來幾天施打都能順利，讓市民早一天獲得免疫力。

今日上午新營體育館疫苗接種站預計施打1000至1200人次，接種對象皆為已造冊的第1類到第5類對象。

黃偉哲說，在疫苗送達前，台南市就事先準備好大型接種站，也請單位將名冊準備好、事先通知接種對象，今天看到民眾真的很希望打疫苗，一早就來現場排隊，也感謝醫護犧牲假期來服務。

現場來排隊接種的警員表示，接到通知後，今日趕來排隊施打，由於事先有名冊，他們來報到、抽號碼牌就能打疫苗，非常方便。已接種完的民眾讚許今天動線很順暢，資料填寫區、注射後休息區都有寬敞的間隔，感覺很安全。

台南市政府衛生局國民健康科長表示，新營區體育館、善化區慈濟聯絡處、東區復興國中3處大型疫苗接種站今天同步啟動，每處上午均預計施打1200人次左右，各處都由地方衛生所承辦；另外，場地布置和動員人力，包含醫院、衛生所和醫師公會等醫事人員參與。