清水員警巡迴高美濕地疏導民眾不要群聚。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

清水員警巡迴鰲峰山公園提醒請民眾勿群聚。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

本土疫情未見趨緩，每日確診數仍維持200例左右，端午連假期間，台中市清水分局配合市政府投入警力全力實施管制及各項防疫措施，針對轄區各景點實施勸導民眾勿群聚等宣導，提醒民眾作好防疫共同對抗病毒。

端午假期，市政府呼籲勿跨區活動、各景點疏導民眾勿群聚等。台中市清水分局12至14日投入警力，針對轄區清水區鰲峰山公園、國際知名景點高美濕地等處，進行「上山下海」宣導，提醒請民眾勿群聚，以防堵疫情破口。

雖然疫情嚴峻，各地景點未開放，遊客量大幅減少，但防堵疫情仍看到警方持大聲公及標語宣導，不斷向民眾疾聲呼籲遊客外出全程戴口罩、禁止室外10人以上聚會或群聚等身影。

清水分局高美所所長林士欽表示，此次端午連假，高美濕地雖未開放，遊客量減少，但仍有民眾前往，為防堵疫情，將疏導民眾不要群聚，民眾若未依規定於外出全程戴口罩或違反室外10人以上聚會時，將蒐證後，函報衛生單位開罰。