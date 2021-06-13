為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增情況，俄羅斯首都莫斯科市長今天宣布下週為國定假日，員工15至19日不需工作，但仍有薪水可領。

路透社報導，市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天宣布這項決定，表示此舉不會影響維持莫斯科基礎建設的組織、軍隊和其他具重要戰略價值的企業。

下週一14日原本就是俄羅斯的國定假日，索比亞寧呼籲民眾下週其餘日子也不要工作。

索比亞寧在他的官方部落格中說道：「為了遏止染疫率升高並拯救生命，我今天簽署一道法令，2021年6月15至19日為非工作日，員工不需工作但仍有薪水可拿。」

索比亞寧也下令市內所有酒吧、餐廳和場所都必須在晚間11時前關閉，直到6月20日止。

俄羅斯今天通報過去24小時新增1萬3510起COVID-19病例，創2月初來新高，其中6701起病例為莫斯科通報，是該城市今年迄今通報最多的一次。

國際傳真社（Interfax）報導，莫斯科副市長拉科娃（Anastasia Rakova）表示，該市確診冠狀病毒病例比前一週多70%，住院人數增加30%。

她表示，莫斯科約有1萬4000張供COVID-19患者使用的醫院病床，如今佔床率已達78%。

索比亞寧呼籲年長居民留在家中，並要市民盡快接種疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思(示其)）1100613