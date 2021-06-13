因受疫情影響，今年碩、博士班畢業生取得學位時程普遍受影響。教育部近日發文給各大學，碩、博士生只要在10月31日前通過學位考試及完成離校手續者，視為109學年度第2學期畢業，學校免收取學雜費；若未能在此期限內完成者，視同延畢，學生應依規定補繳110學年第1學期學雜費。

按照學校學期的算法，各學年的第2學期在7月31日結束，8月起是新學年第1學期的開始。不過國內疫情嚴峻，碩博士班畢業生撰寫論文或考試方式普遍受到延遲，因此教育部提出因應方案。

教育部發文給各大學指出，碩博士學生學位考試申請時間、論文定稿繳交時間、教師就學生學位考試成績登錄時間及學生辦理離校時間等，可因應疫情、校園狀況、生師需求等個別狀況（例如：個人確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理、全國防疫警戒等）彈性調整。

教育部說，碩博士學生學位考試得採線上（同步視訊）方式進行，但應維持考試之公正公平公開；若經學校系所評估仍須以實體考試方式進行，應對學位考試場域之環境及防疫安全有

完善規畫，全場人員須佩戴口罩、保持社交距離且不開放旁聽，室內人數不得逾5人。

此外，針對碩博士生修業年限原本於109學年第2學期屆滿，但卻受疫情影響研究者，得專案向學校申請額外再延長修業年限。同時，今年碩博士學位生109學年第2學期的截止時間是10月31日，若之前仍在校，學校免收取學雜費。

教育部說，如碩士班學生已獲本校或他校博士班錄取者，錄取學校應同意他們出具切結書後先行註冊入學，但若他們未能於10月31日前繳交學歷證明文件者，則依學校規定撤銷其入學資格。