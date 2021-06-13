北部某知名大學一名男研究生帶寒假期間帶學妹到屏東辦社團營隊時，趁學妹在廁所洗澡，竟然拿手機從上方隔板深入浴室，未料卻被學妹發現，他事後還假裝改回現場關心，但因學妹堅持報警而戳破謊言，女方認為遭熟識之人偷拍，身心傷害過大求償150萬元，法院審理後，判處研究生有期徒4個月，可緩刑，並須賠償對方30萬元，可上訴。

根據判決書記載，男研究生與學妹於民國108 年1月26日至108 年1 月28日，因參加社團活動而一同至屏東縣某國小擔任營隊人員，但學妹於當天晚上前往無障礙廁所所附淋浴間洗澡時，男研究生持手機偷偷潛入浴室，並穿過淋浴間隔板上方，以從上而下之角度連續拍攝於隔壁淋浴間淋浴的學妹2 次。

學妹當下發現隔板上方出現黑影，立刻嚇得大叫，學長見事跡敗露，立刻匆忙離開無障礙廁所；學妹淋浴完畢走出無障礙廁所時，學長還返回現場，學妹不疑有他告知事發經過，學長也佯裝安慰學內，但學妹堅持報警，學長見掩飾不了，坦承是自己所為，並稱相關照片均已刪除，但學妹仍堅持提告。

由於學妹擔憂照片會外流，在地檢署偵查時，檢察官與與男研究生一同檢視雲端硬碟內容，並未見相關偷拍照片，又檢查Gmail 寄件備份夾、Facebook訊息功能，亦無與偷拍有關之信件或訊息，至Line通訊軟體部分，則因男研究生先前手機已自動登出，故無法檢視案發時訊息，難認有將該等照片散布之行為。

女大生事後身心受創，又怒對男研究生提出150萬民事求償，法官審酌男研究生未能尊重他人之隱私權，為滿足自己私慾，竟私自以手機竊錄學內洗澡及身體隱私部位，造成學妹心理恐慌及不安全感，但念其事後始終坦認犯行，判刑4個月，可緩刑。

民事庭則審酌，學妹遭到相識之人偷拍，導致對他人信任感之衝擊、傷害，顯然較被陌生人偷拍更大，但無證據可認定，男研究生有將照片外流，認為她求償150萬元金額過高，應酌減為30萬元，判處蕭應賠償學妹30萬元。