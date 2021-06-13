淡江大學雲端畢典 邀家長親自為子女撥穗（淡江大學提供／戴上容新北傳真）

受到疫情延燒影響，今年各學校無法舉辦實體畢業典禮。淡江大學為了不讓學生抱憾，更希望家長能夠見證子女的成長，特別安排線上畢業典禮，於12日上午10時在淡江大學網頁首頁畢業典禮專區，採線上直播方式舉行，屆時所有的畢業生及家長都能在不受環境限制下全程參與，還能由家長親自撥穗，共同分享感動的一刻。

淡江畢業典禮主題為「AI淡江展翼國際，企業最愛永續未來」，逾6,300位應屆畢業生，將一同展翅飛翔，踏上未來美好的旅程。典禮將由淡江大學校長葛煥昭主持，董事長張家宜致詞勉勵畢業生，另邀請淡江大學中華民國校友總會理事長林健祥以預先錄影的方式為學生致詞勉勵。

今年畢業生雖然無法親臨現場，仍可線上同步參與，並邀請親朋好友一同視訊參加畢業典禮。典禮將於9時40分播放畢業禮讚《我們的回憶》，畢典儀式10時正式開始，全體畢業生可以使用MS Teams的直播（網址：http：／／bit.ly／tku109gralive）、Youtube直播（網址：http：／／bit.ly／tku109utub）或以掃描QR Code方式連線觀看。

典禮將頒發109學年度學業獎、操行獎、服務獎、體育獎，並依博士班、碩士班、學士班順序進行頒證及撥穗，屆時將有受證代表在遠距進行撥穗儀式，線上參與的畢業生們也可以由父母或重要的長輩同時進行，還能錄製撥穗畫面分享至Youtube，學校將選擇精彩畫面製作紀念影片。典禮尾聲亦將播放所有應屆畢業生名單，為大家在淡江大學的學習劃下圓滿句點。

淡江大學校長葛煥昭邀請全校教職員生、家長親友及校友線上參與，「學校為所有畢業生規劃前所未見的畢業典禮，期盼各位同學能踴躍參加，一起製造永遠難忘的回憶。祝福大家畢業快樂。」