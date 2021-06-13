八里療養院職能治療遠距團體 讓親子安心在家過端午（八里療養院提供／戴上容新北傳真）

國內本土疫情延燒，第三級警戒時間也延長，全國各級學校延長停課至6月28日，衛生福利部八里療養院的蘆洲門診職能治療在疫情嚴峻的端午時節，特別規劃透過線上提供遠距職能治療服務，「免費端午節親子體驗活動」，包括：端午接龍大賽、雙人合體立蛋、手繪立蛋體驗等，雖然防疫在家短時間無法出門，但是一樣可以讓親子一起在線上慶端午。

八里療養院職能治療師孫華萱表示，遠距教學雖然已上路數週，但對於自主學習及管理能力較弱的孩童，生活作息不穩定、上課難以專心等狀況，恐影響學習效果與差距，此外，家裡不像學校操場、公園，導致孩童沒有足夠的空間釋放精力，缺少同儕的社交互動亦易影響孩童情緒的穩定，居家遠端學習雖增加親子相處的機會，但不少令家長煩惱的疑難雜症也因應而生。

孫華萱指出，現階段順應疫情提供線上會議軟體的應用以及發展遠距服務模式的可行性，雖有別於傳統面對面的諮詢模式，但是仍有使用上的優勢，包括：

1. 彈性的空間與時間利用

以往普遍的諮詢模式，你需要先預約一個時段，預留交通時間往返指定地點來取得服務，而線上諮詢，與服務提供者約定時間後，只需於約定時間即將到來時，在家中找到一張沙發或一組桌椅，必要時察看空間的燈光及獨立性，並確認網路的穩定性即可接受服務。

2. 結合影音及軟體的應用

各式線上會議軟體有許多內建功能，像是(1) 基本的視訊功能，服務提供者與參與者均可直接拿實物做溝通與討論；(2) 共享螢幕畫面功能可分享簡報、各種影片及圖片、軟體或網頁的畫面等，豐富諮詢內容；(3) 文字訊息討論串可以讓參與者留下訊息，視會議進度進行討論；(4) 揮手及投票功能可以增加諮詢過程的互動性； (5) 結合其他軟體的使用，如：白板可進行畫圖解釋、雲端文件的協同合作、分享文件及檔案以共享資源等；(6)徵求參與者的同意使用錄影功能，以提供其他人做離線的使用。

3. 作為家長的交流平台

線上會議軟體容許多人進行連線，當家長們齊聚一堂，可以知道自己非孤軍奮戰，作為平台家長間可以交流照顧經驗、紓壓及心理調適的方式等，服務提供者亦可從中給予建議、帶領家長進行腦力激盪，使困境迎刃而解。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，該院的蘆洲門診職能治療，自疫情升到第三級警戒開始就因應上述狀況已陸續提供免費家長線上諮詢，幾次遠距職能治療團體下來的經驗，家長們大都表示已減輕了家長們對孩子照顧的困擾負荷，而且能及時的提供他們如何調整家裡的環境，以改善孩子上學校遠距課程不專心的困擾。

此外，也因應防疫而缺乏戶外活動，孩子容易躁動不安，遠距職能治療諮詢時也提供了家長們簡單的活動，包括：小飛機、小桌子、撐椅、熊爬等，可以讓孩子們在家能夠消耗一些過多的能量，以利孩子的居家遠距學習。