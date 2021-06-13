46歲女星陳仙梅2014年與攝影師老公印第安（潘耀彰）結婚，就沒再拍電視劇，專心在家照顧兩個寶貝兒子，偶爾才會在節目亮相。睽違7年，陳仙梅終於重回螢幕，接下鄉土劇《黃金歲月》的邀約，她也在社群平台秀出自己的「黃金歲月照」，自嘲幾乎長不一樣，相似度只有現在的20%。

陳仙梅10日晚間在臉書向網友公告八點檔《黃金歲月》將上映，自己也會在劇中亮相，同時分享一張充滿歲月痕跡的童年照，只見她小時候頂著一顆黑色捲毛頭，臉蛋小小的，眼睛呈現單眼皮，跟現在的漂亮大外雙截然不同，就連鼻型也差異甚大，陳仙梅忍不住虧自己：「辨識度20%」。

舊照曝光後，許多網友都驚訝不已，「還以為張君雅」、「這是小時候的仙梅嗎，好口愛哦」、「看不出來這是誰啊姐？」陳仙梅狐疑的反問：「我也不知道～妹」完全認同自己現在跟幼時的外貌真的差很多。

陳仙梅7年前踏入婚姻，坦言媽媽以前很希望她能嫁給有錢人，雖然最後沒有嫁入豪門，但她笑說是「好門」，誇讚夫家、婆婆人好，尤其她在婚姻中強勢、脾氣凶，老公可以無限量包容，吵架也永遠先低頭，她感動地說：「他不一定是最棒，但是最適合我的」。長達7年沒拍戲，陳仙梅坦言回到劇組有點不習慣，必須狂喝咖啡提神，也操心兒子的課業落後，等戲時除了看劇本，還看兒子的英文課本，抓空檔幫忙複習功課，還好老公近期返台，一起扛下做家事、帶小孩的責任。