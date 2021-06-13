行政院擴大紓困特別預算規模，由4200億元提高到6300億元，立法院加碼到8400億元，並火速三讀通過。行政院長蘇貞昌稱將「從優、從寬、從速」執行；但網友對其的評價卻相當不滿，蘇貞昌昨(12)晚在臉書貼出相關圖卡，要推廣紓困4.0相關政策，卻遭到網友灌爆，留言區塞滿惡評。

隨著疫情延燒，全台疫情警戒進入第三級時間再延長，全台各行各業百工運營大受影響，日前行政院公布紓困4.0內容，蘇貞昌也在臉書貼出圖卡進行宣傳；但紓困4.0的內容卻不被廣大的網友所接受，多數網友在該文章底下回文表示，這些紓困政策根本就沒有補助到真正應該受到幫助的民眾。

網友留言灌爆蘇貞昌臉書。(圖/翻攝自臉書)

網友留言表示，「如果真的疏困，為何不每個人發放，而是給特定人士？最基層的勞工卻無法領」、「諷刺的政府，不知道的人，以為中低收每個人都領的到1500，不要再標示不清楚了，一切都是騙騙騙」、「我其實很疑惑中低收入戶領那個1500/月到底是誰訂的金額」、「一群不食人間煙火的好呆團隊」、「蘇院長到底懂不懂紓困為什麼會被罵的那麼慘？」

蘇貞昌的文章遭到1600多則留言灌爆，多數民眾認為紓困4.0並沒有真正做到紓困的效果，並認為民進黨政府有了一年3個月的時間去做超前部屬，如今卻拿出這種成果，實在是令人失望。