民進黨立委黃世杰 (吳家豪攝)

新冠肺炎自上月爆發，政府已宣布全國三級警戒至6月28日，綠委劉世芳、羅致政、鄭運鵬、黃世杰等人今日召開記者會要求，營業衰退紓困，將要求營業額從寬認定，不要等到7月才能領。此外，國有財產署及國營事業出租也要主動減租20％，帶動民間響應。

紓困4.0上路後，針對商業服務業紓困方式，是採2021年5月至7月任一月營收，比2019年同月或2021年3月至4月平均減少5成以上(有稅籍登記)；或是被中央政府命令停業且給付員工薪水未達基本工資的企業，即符合補貼資格。

羅致政表示，營業稅在每年6月結算，而現在又碰到紓困要上路，因此在營業衰退計算上，時間點會有落差，因此希望行政部門能夠彈性認定。

羅致政說，這波疫情是從5月15日開始，若有業者能夠提出過去半個月、1個月的營業衰退，像是娛樂場所、百貨公司等等，希望政府能從寬、彈性認定，讓業者盡快拿到紓困。

黃世杰表示，除了營業衰退從寬認定外，財政部經管的國有不動產出租，已宣布減收、延長繳租日期，而經濟部國營事業經管的公有土地，也同樣要求比照財政部，目前已有419戶申請減收延繳，已全數同意，但還有2.3萬件尚待辦理，希望經濟部主動辦理，提供民間紓困。

劉世芳指出，經濟部及財政部在去年的做法是1月至6月土地減租20％，如今因為疫情因素，因此建議相關措施能夠延長至明年6月底，除土地減租20％外，經濟部國營會、財政部國有財產署都要主動幫忙處理租金減免，減緩合法使用人的經濟壓力。

羅致政說，除了財政部、經濟部，也要求交通部的台鐵局針對各場站店家提出減租計畫，此外，也要趕快來幫忙國道休息站的商家，希望能夠藉由公部門主動減租，帶動民間響應跟進減租，全民共體時艱。