法拉利超跑前方車頭有擦損痕跡。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

王男所駕駛的紅色現代車車尾也受損。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市保安宮「大腸包小腸」遠近馳名，1名王姓男子昨下午前往買香腸時，不慎在廟前倒車時，擦撞後方由鄭姓男子所駕駛紅色的法拉利超跑，王後方保險桿受損，法拉利則車頭擦損，由於法拉利屬於488 Pista車款，車價至少2千萬起跳，對於維修費恐要價上百萬，肇事王男霸氣的說，「我賠！」網友反酸「最貴香腸」、「以後可能再也不敢吃香腸」。

三民一分局十全派出所警方昨日下午2時21分許，前往轄區保安宮前處理車禍交通事故，警方到場處理時，發現由王姓男子（32歲）所駕駛的紅色現代自小客在倒車時，不慎車尾撞到後方由鄭姓男子（34歲）所駕駛的紅色法拉利488 Pista的車頭，所幸無人受傷。

警方當下對王男和鄭男實施酒測，雙方均未酒駕，不少路過民眾對於顯眼的法拉利超跑被撞，好奇駐足看了一眼，還有人拿起手機拍下難得一見的超跑被撞畫面。

警方表示，被撞的法拉利左前車頭有裂痕，經查該款法拉利車價在台灣至少2千萬起跳，「這下子維修費恐要上百萬」，當時肇事的王男曾對駕駛法拉利的鄭男說：「看車子修理要多少錢，我賠你好了！」但鄭男當下未表示意見，詳細車禍肇責仍待警方釐清。

王男為了買香腸擦撞2千萬法拉利超跑消息傳開後，有網友狠酸：「不是每匹馬都能騎上去」、「這可能是最貴的香腸！」。