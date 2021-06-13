藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)持續獨霸全壘打王，他13日一戰率先達陣本季第20轟，還帶有大聯盟最多的52分打點、0.447上壘率、美聯最高的0.338打擊率。小葛瑞洛的勇猛讓外界視他為天使隊大谷翔平最強力的MVP競爭者。大谷翔平前役先發投球之後仍不肯休息，13日他擔任代打敲安建功，持續在MVP爭奪之路上小幅領先。

美媒《The Athletic》引述有名的運彩公司BetMGM數據，指出在整個美聯能撼動大谷翔平的人其實很少。大谷翔平目前是美聯頭號熱門，1賠1.25，也就是下注100元只能賺到125元。小葛瑞洛則以1賠2.3緊追其後，畢竟他暫居美聯打擊三冠王。

「二刀流」大谷翔平是職業棒球百年一見的奇人，但是小葛瑞洛亦是名震江湖，他的球員卡一度是全聯盟銷量最好的，他的父親是名人堂球星老葛瑞洛。老葛當年是天使隊名將，他對洋基投手王建民有0.375打擊率，讓建仔陷入苦戰而為台灣球迷所知。

由於大谷在投打兩方面的表現都沒有放鬆，照這樣一路打下去仍是大谷的勝算最高，除非小葛瑞洛能拿到神聖的打擊三冠王，在那情況下就很難不把MVP給他。

此外國聯MVP頭號熱門為教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，教士季外給予他瞠目結舌的14年3.3億美元超級肥約（新台幣91億）。小塔提斯目前18轟、打擊率0.276、攻擊指數0.997，但在國聯MVP競爭中出現黑馬，紅人隊溫克(Jesse Winker)本季打擊數據暴漲，為自己贏得MVP的呼聲。