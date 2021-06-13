疫情衝擊各行各業，基督教救助協會1919食物銀行發放「1919防疫食物包」給有需要的人來申請，6月1日至11日已收到1855件，其中因疫情而失業者超過7成！求助者的工作背景以臨時工最多，約占2成；原即有就業困難，需靠社會福利機構幫助者居次，占1成6；攤販／餐飲／店員則排名第3，占1成4。

因應本土疫情嚴峻，防疫3級警戒從5／19延至6／28，然而警戒時間愈長，三餐不繼的民眾就愈多。因此，1919食物銀行、7-ELEVEN、台積電慈善基金會、統一超商好鄰居文教基金會四方聯手，自5／21起在7-ELEVEN OPEN POINT APP數位捐款、i預購募集1919防疫救助套餐。

1919食物銀行除了送出6000套的套餐給1919陪讀班的弱勢孩子，同時也組裝成「1919防疫食物包」（每包2套套餐、一盒口罩、5包泡麵、再加2罐罐頭），自6月1日起開放民眾申請，預計第一階段先發放2000包。但隨著警戒延長到6月28日，加上求助者不斷湧進，決定又增加2000包，同時每包再加放3塊美琪藥皂。

從6月1日至11日，短短11天，1919食物銀行就審核通過1855件申請，同時寄出1570包1919防疫食物包（台灣本島19縣市都有個案，澎湖有1例）。統計資料顯示，申請最多的縣市為新北市，占1成9；此次申請數量第二高的高屏地區、第三高市台東縣。

台東縣並非疫情重災區，為何也有這麼多人申請防疫食物包？基督教救助協會台東區辦事處指出，「台東部落居民互動密切，一人確診全村都需篩檢隔離，再加上居民多為臨時工，沒有工作就沒有收入。6月初，太麻里的北里村和新興村幾乎全村停工，再加上台東其他社福機構熱心轉介，結果申請人數爆增！」

受三級警戒影響生計的民眾，可向所在地區的救助協會辦事處申請，只要經社工審核通過，1919食物銀行就會立即將食物包郵寄到府，詳見救助協會官網。