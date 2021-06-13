澳洲墨爾本解封政策大翻轉，原本政府預告外出可免戴口罩，隔一天又改口稱室外仍須戴口罩。

澳洲墨爾本封城2周後疫情趨緩，11日正式解封，不過仍維持室外須戴口罩等規定，專家表示，沒有證據顯示應該強制民眾在室外也戴上口罩，認為風會吹散病毒，只有近距離聊天時才要戴上口罩。

澳洲維多利亞州在出現源自於印度的變種病毒「Kappa」後，於5月底開始封城，封城措施奏效，維多利亞州睽違3周，於11日首度通報0確診，首府墨爾本同日也宣布解封，鬆綁外出限制，官方原本預告室外可免戴口罩，不過隔天政策大翻轉，要求民眾在戶外仍得戴口罩。

墨爾本《世紀報》（The Age）報導，政府仍強制民眾外出戴口罩的規定令部份專家不解，與世界衛生組織（WHO）合作的國際空氣品質與健康實驗室（International Laboratory for Air Quality and Health）主任莫菈絲卡（Lidia Morawska）表示，「在我看來沒有理由在室外也要戴口罩。」

「沒有證據顯示病毒在開放空間會造成感染風險」，她說，「在我看來，要求在戶外所有地方都戴上口罩是有點誤導了，人們因為覺得沒意義而不遵守規定。」

她認為戶外應該戴上口罩的時機是不能維持社交距離時，例如講話或是排隊。

對此，維州衛生首長沙頓（Brett Sutton）指出，戴口罩仍是非常重要的干預措施，因為民眾一天到晚進出室內、室外，很難判斷其他人距離有多近，他也強調，病毒在戶外也會傳播。

維州政府4月發布的一份研究報告指出，戴口罩是讓維州走出第2波新冠疫情的最有效防疫措施，官員指出，雖然病毒在戶外傳播的機率比在室內低很多，但是全球確實看到戶外也有超級傳播事件的案例。

不過關於室內、戶外戴口罩的見解，專家看法相當不同，報導指出，有證據顯示新冠病毒在戶外的傳播力比在室內低很多，因為在傳染給人之前，風會先吹散病毒微，維州當局也預估，第2波疫情中，只有5%病例是透過戶外傳播，愛爾蘭政府今年4月公布的數據則顯示，戶外感染的佔比甚至只有0.1%。

澳洲拉籌伯大學流行病學副教授瓦利（Hassan Vally）表示，病毒在戶外的傳播力降低了20倍，他指出，當社區病例很少時，要求戶外戴口罩就是一個好處很少的措施。

不過澳洲餐飲業協會（Restaurant and Catering Industry Association）執行長蘭柏特（Wes Lambert）表示，要求戶外戴口罩的最重要訊息就是提醒民眾仍有新冠風險。