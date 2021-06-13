PG (20 PTS) was all business in the first half 🔒



(via @NBATV)pic.twitter.com/zrNT1RLS8Z — Bleacher Report (@BleacherReport) June 13, 2021

面對輸球就被聯盟龍頭爵士聽牌窘境，「Playoff P(季後賽保羅)」終於回來了！保羅喬治突破最近手感低迷，13日轟下31分，搭配里歐納德34分、12籃板，快艇終場132比106轟翻爵士，拒絕讓爵士搶先聽牌，在西區準決賽仍處1勝2敗落後。

回到洛杉磯主場的快艇，上半場就發揮強悍防守，迫使爵士射手米契爾首節得分掛蛋，反觀進攻就靠保羅喬治找回「Playoff P」火燙手感，半場轟下20分，幫助快艇一度以57比41大幅領先，打完上半場，快艇取得64比49領先爵士。

快艇下半場一開賽先進1球，擴大領先到17分，儘管爵士曾努力縮小差距到個位數，快艇卻換里歐納德爆發，打完前3節，快艇仍以94比83領先；打到最後7分02秒，爵士最不想看到場面出現，因為米契爾上籃時，不慎腳部明顯受傷。

儘管米契爾一拐一拐走出場外，卻馬上回到板凳席綁好鞋帶想要上場，可是快艇已經靠著保羅喬治、巴坦各1個三分球，取得116比95大幅領先，爵士已經沒必要冒險繼續讓米契爾上場，也讓這場比賽勝利提前底定，快艇保住主場勝果。

保羅喬治全場投24中12，含三分球投10中6，終於找回以往他在季後賽的火燙手感，也跟里歐納德攜手轟翻爵士，巴坦與雷吉傑克生各有17分；爵士以米契爾30分最高，英格利斯也有19分，克拉克生14分，戈貝爾與歐奈爾各有12分。