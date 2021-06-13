圖為接種疫苗示意圖。（資料照 趙雙傑攝）

台北市今天上午8點開放85歲以上長者、65歲以上原住民預約接種AZ疫苗，雖然一早預約網站運作還算順暢，但有網友投訴，在幫家中長輩輸入驗證碼的時候一直被擋，顯示輸入錯誤，最後拿到72號沒有時段的候補號碼牌，直言「台北市系統真的很爛」。

北市AZ疫苗預約接種今天早上8點上路，截至10點50分，萬華區11個醫療院所全部額滿，其次是文山區10個接種醫療院所額滿，只剩萬芳醫院有名額，中正區也是9個地點額滿，剩台大跟和平醫院可以預約，大安區則是17個地點額滿，僅剩6個地點可預約接種疫苗。其他區也都有陸續額滿的狀況。看到萬華預約接種AZ不到半天就額滿，有網友在臉書「我是萬華人」嘆道「明白簽約其實也要考量有沒有符合標準的儲存設備，但當初被說是重災區的萬華，配合的診所真的不算多。」

一名王姓網友投訴，今天一早幫家中89歲長者預約接種AZ，一開始雖然順暢，但是到輸入驗證碼的步驟就一直被檔，不停顯示「輸入錯誤」，讓人一肚子火，結果最後只拿到72號的號碼牌，「沒時段，應該是候補了」。直呼台北市的疫苗預約系統很爛。

相較於台北要預約才能打疫苗，新北則是像選舉通知單一樣，在規定時間抵達接種地點就能打到，未報到則視為放棄接種，另一名陳姓網友表示，「我爸周二就可以打了」，新北巿將每個里的接種日期、時間、地點公布在各區官網上，只要上網一看就知道去哪裡打疫苗，不必另外用電腦或打電話預約，非常方便。

北市長柯文哲昨在臉書發文，為了避免群聚，減少奔波，北市開放28家醫院、12家聯合醫院門診部以及135家社區診所，分散在市區各地作為施打地點。13日早上八點開始的線上預約，拜託年輕人幫忙長輩上網預約。若真的不方便上網預約，則13日會透過里幹事發放通知單給長者，告知注射的地點和時段，並協助安排接種。