疫情延燒讓不少人瞬間失去家人，東華大學教授施正鋒今天以他學生的遭遇，痛批甜言蜜語、率獸食人的政府，採取「重要戰略物資不能受制於人」政策，堅持苦等國產疫苗，既無力阻絕病毒，又鴕鳥般堅持不普篩，醫療設施更是困窘，彷彿第三世界國家。還讓許多親人連最後一面都看不到。

施正鋒在臉書指出，前幾天，一位畢業很久的學生打電話給他，說要送特別的消毒水給他。沒多久，學生打電話來道歉，說因為送東西到姑姑家，姑丈被外籍看護感染，自己在家自主健康管理。第二天，又來電說姑丈往生，姑姑、表姊確診，表兄陰轉陽，還好，有被送到不同醫院。他相當悲憤。

施正鋒痛批，因為大有為政府的「重要戰略物資不能受制於人」政策，堅持苦等國產疫苗，然而，既無力阻絕病毒，又鴕鳥般堅持不普篩，醫療設施更是困窘，彷彿第三世界國家。以前，再怎麼樣也要救到最後一刻，現在卻被要求不要浪費資源。

他說，這還算好的，有些人死在防疫旅館，一些人在家裡等死，更有大學教授一夜猝死，甚至不少人根本不知道自己是怎麼死的，相當冤枉。當然，最難過的，應該是親人連最後一面都看不到。

施正鋒提到，前一陣子，在校友會上，一位老家在南投的老學長回憶，念高中時往返台中，經過霧峰，會看一棟漂亮的巴洛克洋房，後來，因為道路拓寬被拆一半，像漂亮的臉硬生生從前面切下去。他祖父當時在樓上看怪手拆屋，相當痛心，一不留心滑下去，從此臥病在床。

日本時代的老醫生，往生前，他要求能吃水蜜桃，大概是回憶在日本唸書的光景，當時罐頭很貴，必須到委託行買。終究，死亡診斷書寫著癌症，「那是不知道死因的寫法，我知道，那是絕望的心病」。

施正鋒透露，他們家不喜歡國民黨，因為，躲過滿清、熬過日本，竟然逼死，所以由支持黨外到民進黨，那是自然的。但如今他回想起來，卻認為祖父算是幸運的，「我們到最後都陪著他，只記得還是小學生的我，握著他的手，不太能理解大人的事，一直掉眼淚，到現在」。