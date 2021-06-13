與逝世妻的浪漫年代！李富城淚崩告白「我很想你」

資深氣象主播李富城雖已退休，時常在臉書分享生活日常，他的愛妻在2019年不幸癌逝，至今仍走不出喪妻之痛，近日在臉書透露，他將度過最孤獨端午節；面對總統蔡英文向因染疫身亡國人致歉，李怒批根本「沒心沒肺」。

李富城po文表示，將度過有生之年「最孤獨的端午節」。（照片/取自 李富城 臉書）

李富城(11)日在臉書寫道「有生之年，我將渡過一個最孤獨的端午節，由於疫情擴散，我的孩子們都被隔絕在各自的家中，這是史上少有的狀況」文末特別寫下，端午節，本意是滅五毒，現在更需要滅五毒。網友紛紛表示「您自己多保重哦！還有很多日子要精彩的過下去！」、「李主播可以對著小孩開直播聊天」、「伯，咱線上的李富城後援會的人多到爆啦~~~」、「伯伯要照顧好自己喲 如您所言：今年是最孤獨的端午節，我們一起祈禱明年就能一起家聚過節了」。

李富城與妻子感情相當好，至今仍走不出喪妻之痛。（照片/取自 李富城 臉書）

面對全台疫情延燒，卻未見趨緩，總統蔡英文(11)日召開記者會，向染疫生亡的國人，表達不捨與歉意，更誓言會把疫情控制下來。對此，李富城痛心表示，「瘟疫讓國人不斷死亡，每天至少20幾人，我們只看見没血没淚的道歉，看不見解決的方法，每天流水帳似的記者會，只是虛應故事」李質問蔡政府，你們還有人心嗎？心是肉做的嗎？或者是鐵石心腸，根本沒心没肺。