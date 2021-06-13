今年第二次「天赦日」快到了，就在端午節隔天，也就是6/15，運勢命理網站「旺好運」分享，這一天是解除災禍、改運求財的好時機，疫情爆發期間，許多人身體健康、家庭運勢以及工作事業遇到衝擊，更需要逢凶化吉、掃除陰霾，因此不要輕易錯過來自上天的特赦，大好的補運機會。命理師柯柏成也分享了「天赦日」求財、轉運秘訣，想要改運的人一定要趕快學起來。

「天赦日」來臨時，凡間眾生若有心思過、懺悔，可向玉皇大帝祈求赦免其累世的因果業力，「天赦日」可說是上天開恩特赦的大好日子，這間沒有禁忌，而且祈求特別靈驗，只要願意秉明玉皇大天尊，承諾會眾善奉行、諸惡莫作，行善消業力，積德了因果，在「天赦日」拜拜祈求，可說有求必應，但也不是只要拜一次就好，要逐次化解。

許多人都會選在「天赦日」到廟裡祈福延壽、懺悔赦罪，現在疫情爆發不適合外出群聚，因此也可改在家自禱，於住家門口擺案焚香、祈求玉皇大帝，保佑身體健康、事業順利、化解糾紛，心誠則靈。想轉運、求財的人也要多多把握，尤其夏季的天赦日，中小企業、做生意或開店的人，都可以到土地公廟補財庫。

命理師柯柏成在FB粉絲團分享，「天赦日」想要求財可以使用煮錢水法，收集各國錢幣共168個，擺鍋中用水淹過錢幣，將水煮至沸騰持續3～5分鐘，熄火後拿著這個鍋子在家中走動，讓水蒸氣瀰漫在屋內，可重新調整家中氣場，等到水完全冷卻後，可將水和錢幣分開，錢幣放置於聚寶盆中或財位上，錢水盛裝於加蓋的杯子中，蓋上寫「對我生財」並放置於財位或神桌即可。

若想在「天赦日」擺脫厄運，命理師柯柏成建議可以另外煮一壺開水，水中加入芙蓉和艾草，將水煮至沸騰持續3～5分鐘，熄火後小心地拿著這個鍋子在家中繞一圈，讓水蒸氣瀰漫到每個角落，可保佑家宅平安，等到水完全冷卻後，可用來澆花，達到多加一道結界的目的。