明天是端午節，防疫指揮官陳時中苦勸民眾今年不要返鄉過節，也確實收到效果；但傳統市場仍無視，採購人潮湧現。網友在臉書分享新北某市場照，狹小道路擠滿外出買菜的民眾，儘管已祭出分流管制措施，仍有大批人群。網友憂心，市場真的很容易形成防疫破口，這樣下去，7天後會不會又冒出一堆足跡去過菜市場的確診個案。

端午節閩南語俗稱「五月節」，許多家庭會拜拜，自然要採買雞鴨魚肉、生鮮蔬果等。網友分享新北某傳統市場一早湧入人潮，大包小包的買菜、逛市場，雖然都有戴口罩甚至護目鏡，但人太多根本無法維持社交距離，成為高風險區。

根據台北市、新北市統計，不少確診者足跡去過傳統市場，加上現金交易，成為防疫破口機率大增。雙北雖祭出身分證單雙號分流，但換個角度想，等於有一半的人仍可上市場。

網友憂心，若以母親節為例，這些上市場的人一旦確診，大多7天後冒出來，離三級警戒期限的6月28日只剩一周，萬一本土個案激增，如何解封？

有網友表示，可理解長輩出門採買的心理，畢竟葉菜類無法久放，吃完就是要買，也不是每個人都會用網路購物，更何況現在物流不穩定。只能提醒買菜回家時，身上衣物、零錢都要做好消毒，保護自己也保護家人。