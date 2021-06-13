1名網友因為在戶外擔心路人不遵守社交距離，只要路人太過靠近她時，她就會故意大聲咳嗽「嚇跑」對方，此方式屢試不爽；不過她日前到大賣場時，竟率先被2名路人用假咳嗽作勢趕走，她才發現感受相當不好，不但無端製造社會恐慌，也養成社會上自私的風氣，笑說「這就是傳說中的現世報嗎？」

1名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她前些日子因為太害怕染疫，到公眾場所時擔心身旁的陌生沒保持社交距離、離她太近，因此想出1個「極爛方法」，就是當身邊的人離她約2公尺時，她就會假裝大聲咳嗽，讓路人對他投以驚恐的眼光，果真路人就會慢慢遠離她，不過她日前發現此作法其實會徒增社會恐慌，她也為此受到「報應」。

1名網友因為在戶外擔心路人不遵守社交距離，只要路人太過靠近她時，她就會故意大聲咳嗽「嚇跑」對方，此方式屢試不爽。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友表示，她日前大賣場買東西，沒想到1名阿伯看到她靠近後竟率先故意咳嗽，接著她到另一區拿東西時，也被另1名阿婆故意發出咳嗽聲，「阿婆看到我，彷彿見到瘟神一樣，咳到我放棄購買、轉頭為止」，她說對方2人都是與她四目相交後，就不斷咳嗽，「當時我就在想，難道這就是傳說中的現世報嗎？」

該網友最後省悟地說，「有些事情沒有親身體驗過，真的都不知道自己自私的行為，其實會造成社會恐慌」；許多網友則留言說，「咳給她看，他會比妳先閃」、「下次就會有人錄影爆料，罵說咳成這樣還出門」、「真的不要亂製造恐慌」、「其實可以好好說就好，沒有必要用咳嗽嚇人」。