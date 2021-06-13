今天（13日）是端午節3天連假第2天，高速公路局統計國道5號車流，與前年同樣是3天連假型態比較，國5南北向車流少了一半，堪稱是史上車流最少的端午節，雖然國5目前車流順暢，但高公局會視車流狀況減少匝道儀控綠燈秒數，呼籲民眾非必要盡量不出門。

宜蘭縣今天天氣晴朗，往年連假會湧入大量觀光車潮，但今年為防疫，政府呼籲民眾宅在家，高公局也配合嚴格執行車流管控，讓車流大減，宜蘭警方表示，昨天連假首日，南下入轄車流較以往減少，多數民眾均能配合防疫，減少返鄉出遊。

宜蘭警方表示，各分局持續掌握蘇花路廊、國5、重要幹道及市區的交通狀況，14日國5取消實施高乘載管制，另中午12時至下午4時蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，蘇花改部分路段雙向開放大客車行駛路肩，請駕駛依標誌、標線行駛。

公路總局四區工程處表示，昨天蘇花改整體交通量較去年端午節同時期減少約71％，蘇花路廊全線順暢，今天蘇花路廊整體路況仍維持順暢，每小時交通量約200至300輛。

高公局官員指出，國5跟2019年的端午連假相比，連假首日南下少了57％，約減少2.3萬輛次；北上少了37％，約減少9000輛次，總車流約少5成，今天車流狀況也與昨天差不多，雖然國5北上因為車少，沒有回堵情形，但呼籲民眾非必要盡量不出門，匝道儀控管制綠燈時間為7秒，也會視情況縮到4秒，但物流、救護、救援車輛不受限制。