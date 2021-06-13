圖為日本贈與的124萬劑AZ分配情形。（指揮中心提供）

本土新冠肺炎悶燒，雙北每天確診人數持續在三位數以上，其中新北市確認人數已經突破5千多人，台北市也超過3800人，目前不到百人，但這波疫苗在六都配發，高雄市拿到最多的劑量，遠超過新北與台北，台大公衛學者金傳春指出，過去百日咳大流行時，疫苗是優先打在高發區，「這是人道考量」，一個地區控制好了，全國才會控制得好，三級警戒才能下降，若衛福部首長分配疫苗不是以新發生率、致死率持續在飆高而作出人民生命第一個決策，就已經不適任了。

根據指揮中心規劃，日本提供之124萬劑AZ疫苗，預計自6月12日起，分階段陸續配送至各地方政府衛生局或指定醫療院所；六都疫苗配發數量中，新北拿8.3萬劑最多，其次為高雄為8萬，第三為台北市及台中市各拿7萬劑，最後桃園及台南市各拿5.6萬。

指揮中心表示，中央進行AZ疫苗分配數量，是依照各縣市一到三類未接種的人數的六成、長照機構六成、全數洗腎病人以及75歲以上的民眾人數的27%進行數量統計及分配。

對於指揮中心配發疫苗原則，台大公衛教授金傳春表示，台灣過去發病率、感染率都不高，但如今真正到疫苗分配時，則是要考慮新發生率，就是發病人數除上人口數外，還要減去過去的感染人數。她以百日前為例，過去百日咳流行時，也是優先打在高發生區，這是人道考量，緊急的地區控制好，全國才會控制好，三級警戒才有望下降，希望疫情都不要好嗎？

金傳春表示，雙北過去沒有做過血清流行病學調查，無法掌握真正的感染率，但是美國、英國、義大率都是把感染率很高的地區減去過去的感染人數後，再去配發疫苗，指揮中心疫苗諮詢委員是用什麼學理去算應該要說清楚？

尤其雙北已經出現太多死亡病例，為何還配發這麼少的疫苗數，當三級警戒已經維持三周多了死亡數卻還沒下降，顯然情況非常危及，「致死率還往上升，疫苗要開打了，居然是這樣分配？」金傳春痛心，這樣的分配方式，已經不適任在做公共衛生首長了。」

她認為，現在分配疫苗必須考慮新發生率，包含感染不發病的以及發病者的傳播都一起算進去，基於公共衛生精神，目前首要工作應該是先把傳播降低、減少死亡，才符合公衛精神，醫護當然是要第一優先，但也必須要考量，一個高發生率地區控制好，全國才會一起好。