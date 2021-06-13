竹科專案篩檢站工作現場的醫護女力們。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

苗栗竹南科技廠爆發移工群聚案，新竹市長林智堅3日就與5大醫院布建「竹科專案篩檢站」，18個小時內募集近400名醫護，5天篩了5000餘位外籍工，成功抓出陽性者，堵住病毒外擴，這背後靠的是超過3分之2的醫護女力。

新竹台大分院新竹醫院社工吳欣儀指出，當初她看到院內貼出竹科專案篩檢站的徵人公告，馬上自願報名，因為疫情以來，看到院內醫護同事很辛苦，希望為他們分擔。

雖然她非醫護，仍挺進前線參與，她認為，有些事總是要有人做，不會可以學、害怕可以變幫忙、擔心可以化為行動力。

在竹科專案篩檢站現場，吳欣儀負責在受檢者旁，協助醫師採檢，比醫師更直接面對採檢者，同時要運送試劑、消毒環境，也要時時安撫移工朋友的心情。

有位移工也因太慌張在快篩過程揮手亂抓，讓她印象深刻。她說，這群移工朋友，在異鄉獨自面對篩檢流程與未知檢驗結果，真的需要大家給她們更多支持。

吳欣儀也說，疫情升溫以來，讓她體悟到過去如常的日子有多幸福，因此更格外珍惜可以脫下口罩喝水的時刻，這也是她自願支援前線的原因之一，希望用自己的能力幫助防疫，一起前進。

台大醫院護理督導長黃美鑾同樣是竹科專案篩檢站的重要窗口之一，當初院方招募人力時，她自願接下任務，負責台大醫護人力安排調度，開站5天，她天天報到。

感控護理師出身的她指出，只要知道疾病的傳染途徑，就不會害怕，榮幸可以參與，帶同仁出任務。現在是防疫關鍵期，同仁都希望發揮一己之力，有同仁就算因穿著防護衣悶熱中暑，在現場嘔吐，但她們只是擦擦嘴巴就繼續上工，堅持崗位天天報到，她看在眼裡，心中萬分不捨，感動的淚水到了咽喉還是硬生生吞回去，只要能擋住病毒，大家的辛苦都值得。

她表示，疫情以來她常要接收新任務，包含集中檢疫所、加強型防疫旅館，還有這次竹科專案篩檢站，都有她參與出力。

而竹科專案篩檢站，她更是特製說明板，以圖示讓移工朋友了解採檢的注意事項，省去翻譯功夫也減少談話的感染風險，當同批移工篩檢全陰性時，大家就會集體歡呼，鼓勵被篩者也要鼓勵所有第1線防疫戰友們，請大家一起正向面對，一起順利度過疫情。