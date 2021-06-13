「綜藝教母」張小燕心繫疫情和疫苗，上月底發文向政府喊話「別再刁難！給我們疫苗」引發熱議，而張小燕稍早則在臉書曬出端午節叮嚀圖， 上頭寫著「我親愛的朋友...你們要好好保重！ #讓我陪你等到疫苗」，張小燕呼應她日前的「#讓我陪你等到疫苗」發文。

張小燕今（13日）早在臉書更新發文，她曬出端午叮嚀圖，並寫下：「2021的端午...無法過節，多少人無法再吃粽子，多少家庭無法團聚，我親愛的朋友...你們要好好保重！#讓我陪你等到疫苗」，張小燕還曬出自己戴口罩、手捧疫苗的Q版畫像，看得出她相當關心新冠肺炎疫情，而這張圖片也呼應張小燕日前「給我們疫苗」的發文。

張小燕臉書全文。（圖／取材自張小燕臉書）

其實張小燕在上月底發文向政府喊話「別再刁難！給我們疫苗」引發熱議，張小燕在上周二（8日）則再談疫苗，她響應張清芳發起正面抗疫、「讓我陪你等到疫苗」網路串聯活動，張小燕、張清芳號召力十足，吸引演藝圈許多藝人轉發分享，為疫情注入正面能量，而張小燕則寫下：「同島同命 讓我們大家陪你等到疫苗！#讓我陪你等到疫苗」，張小燕還特別貼上自己戴口罩、雙手合十的Q版畫像，如今張小燕端午節再發聲，更顯見她擔憂的心情，而張小燕發文也吸引網友留言：「難忘的端午節」、「謝謝小燕姐的關心和鼓勵」、「謝謝小燕姐一直都在」。

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