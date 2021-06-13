14日將以歸化球員身分，跟隨中華男籃前往菲律賓參加亞洲盃資格賽的世新大學畢業球員阿巴西，卻在13日傳出可能跟還沒正式宣告成軍的T1聯盟球隊新北中信，簽下「3+2」的複數年合約，簽約金更超過500萬元，也讓先前傳出各聯盟打算舉辦聯合選秀形同空談！

來自非洲塞內加爾的阿巴西，8歲就在台灣定居，一開始是練跆拳道，直到高中加入泰山高中打HBL，才開啟他的籃球路，隨後就讀世新大學，更在今年UBA率隊闖進冠軍賽，卻不敵政治大學屈居亞軍，如今才剛畢業就傳出加盟新北中信。

只是這個加盟消息有點詭異，因為到現在T1聯盟還處於發新聞稿的「放話」階段，這個全新職籃聯盟根本還沒正式成立，甚至新北中信至今毫無動作，就連預告成軍都還沒有，就已傳出跟阿巴西簽下天價合約消息，這種操作讓外界看不懂。

甚至先前還一度傳出，包含PLG、T1聯盟與SBL考慮舉辦聯合選秀，新北中信卻搶在16日開會討論之前簽下大學剛畢業的阿巴西，代表T1聯盟根本不想聯合選秀，更別提可能打算自行舉辦選秀會的PLG，看來接下來這場搶人惡鬥仍會持續上演。