勞工局長周登春至企業移工宿舍查核，要求不得與他公司移工混居，應進行分艙分流。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

勞工局人員和專家至企業移工宿舍查核，要求移工容量要降載容量以防堵疫情口。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

防堵職場移工染疫風險，高市勞工局日前邀請專家針對聘僱移工達300人以上的大型企業移工宿舍逐一查核後，下令大型企業在18日前須將移工宿舍降載，人數不得超過僱用移工總數三分之二，各公司移工不得相互混居，並落實分艙分流管理，以減少群聚風險！

高市府勞工今表示，為預防職場移工染疫風險，勞工局於6月8、9日連續兩天邀請公衞防疫專家，優先針對聘僱移工達300人以上大型企業各移工宿舍逐一進行訪視查核，並依據訪視結果規劃訂定「移工宿舍分艙分流及降載原則」。

勞工局除要求各事業單位單一宿舍人數不得逾僱用移工總數三分之二降載外，各公司移工不得相互混居，並落實分艙分流管理措施，以減少群聚混居染疫風險。

勞工局長周登春表示，高雄市大型工廠分布區域集中，其中多處移工宿舍有多家公司混居情況，居住環境雖符合勞動部規範，但面對詭譎的疫情變化，高雄市疫情指揮中心針對移工降載事宜多次召開研商會議，要求企業配合比例降載、不得與他公司混居、公司及宿舍同步人員分艙、動線分流規劃，並應置備專用房間，提供有異常症狀之移工可即時1人1室隔離，提前做出預防措施，為企業建立起防疫防火牆。

周登春指出，移工宿舍降載作業仍持續進行中，迄今已移出近500位移工，預計於18日前完成降載作業，總計將移出2100人，同時將全面執行分艙分流管理措施，以營造更安全衛生的職場環境，企業也可持續維持生產力。