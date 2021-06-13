台中市政府跨局處成立「台中景點疏導隊」，巡迴人氣景點宣導「防疫不出門，疫情不上門」。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「台中景點疏導隊」於端午連假首日勸離55位遊客，並未開罰。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

端午連假首日，主要觀光景點僅有零星遊客或攤販，未有群聚情形。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

端午連假期間，台中市政府「台中景點疏導隊」跨局處成軍，於人氣景點手持告示牌、大聲公呼籲民眾「防疫不出門，疫情不上門」！觀光旅遊局指出，連假首日，主要觀光景點僅有零星遊客或攤販，未有群聚情形，景點疏導隊共計勸離55位遊客，並未開罰。

配合疫情3級警戒，台中主要觀光景點、自行車道重要節點、登山步道、藝文場館、公園綠地(含附屬運健設施、涼亭、兒童遊戲場等)、宗教場所等皆公告暫停開放至6月28日止。

端午佳假為3級警戒後首個連續假期，為避免民眾疏忽防疫，台中市政府成立「台中景點疏導隊」加強巡查疏導。觀旅局指出，連假首日共計勸離55位遊客，並未開罰，主要觀光景點僅有零星遊客或攤販，未有群聚情形。

觀旅局今、明持續動員景點疏導隊24人次至各主要觀光景點巡查，對市集攤商、遊客加強防疫提醒。也呼籲民眾配合防疫政策，忍一忍、緩一緩，避免群聚及出遊，透過視訊的方式，問候、關心親友，降低疫情傳播風險。

觀旅局表示，防疫三級警戒期間，若超過10人於戶外違規群聚，市政府將依傳染病防治法第37條規定，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。請民眾務必配合防疫相關管制措施，暫緩出遊，出門佩戴口罩，保障健康安全。